Започнаха честванията по повод 100-годишнината на читалището в село Годлево

Юбилеен концерт събра самодейни състави от цяла Община Разлог в чест на 100-годишнината на читалище „Христо Ботев – 1925“, село Годлево.

С тържествени изпълнения от самодейни състави към читалищата в Община Разлог бе поставено началото на празненствата, посветени на 100 години от основаването на читалищната дейност в село Годлево.

Първата вечер от честванията започна с вълнуващо участие на Мъжката фолклорна група при Народно читалище „Просвета – 1908“, село Баня, която даде символичен старт на поредицата от събития, посветени на юбилея. С изпълнения поздрав отправиха и гласовитите представителки на Женската месена певческа група от читалището в село Баня.

В концертната програма взеха участие самодейни състави от читалищата в Разлог , както и от селата Елешница, Бачево, Горно Драглище, Добърско и Долно Драглище.

Празничната вечер се превърна в истинско вълнуващо преживяване за жителите и гостите на село Годлево.

От името на кмета на Община Разлог, инж. Красимир Герчев, зам.-кметът по социални дейности Гергана Костова поднесе цветя и отправи сърдечни поздравления и най-добри пожелания към Народно читалище „Христо Ботев – 1925“ и към всички, ангажирани с читалищната дейност през годините.

На събитието присъстваха и зам.-кметът в Община Разлог Христо Зайков, ВРиД кметът на село Годлево Славиния Катранджиева, кметове по населени места, много жители и гости на селото.

Честванията в чест на 100 годишнината на Народно читалище „Христо Ботев – 1925“ в село Годлево продължават и днес.

Тази вечер (17 август), от 17:00 ч. всички жители и гости на Годлево са поканени на специална дегустация на автентични местни ястия, част от програмата за честването на юбилея.

След това, от 20:00 ч., ще се проведе концерт спектакълът „И ний сме дали нещо на света“, представен от самодейните състави към Народно читалище „Христо Ботев – 1925“.

Това е една обещаваща вечер, която ще съчетае атмосферата на традицията с вдъхновяващо сценично присъствие.

Празничната програма се състоя със съдействието на Община Разлог.





