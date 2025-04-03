Започна делото срещу прокурорът от Гоце Делчев Константин Сулев

В Софийския градски съд започна делото срещу районния прокурор Константин Сулев.

Той е обвинен за длъжностно престъпление във връзка с разследване през май 2023 година срещу намиращия се в неизвестност бивш следовател Петьо Петров, по прякор Еврото. Днес трябваше да бъде разпитан бившият главен прокурор Иван Гешев, но съдът съобщи, че той е нередовно призован.

Показания за разследването срещу Петров обаче ще дава прокурор Невена Зартова, която към онзи момент е била районен прокурор на София.

Константин Сулев е обвинен за това, че между 30 май и 1 юни 2023 година е нарушил служебните си задължения с цел да набави облага за Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу бившия главен прокурор в медийното пространство и да причини вреда на Петьо Петров.





