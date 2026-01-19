Започна записването на кандидатките за „Девойка Кюстендилска пролет 2026“

Започна записването на кандидатките за конкурса „Девойка Кюстендилска пролет“, който е част от официалния празник на град Кюстендил – Кюстендилска пролет.

На 20 март 2026 г. градът под Хисарлъка ще избере новата Девойка „Кюстендилска пролет“, която ще се превърне в символ на младостта, красотата и пролетното обновление. Предстоящото издание е 60-то юбилейно в историята на конкурса. В конкурса могат да участват девойки от Кюстендил, навършили 16 години.

Записването е отворено до 5 февруари 2026 г. и се извършва в Отдел „Култура и духовно развитие“ към Община Кюстендил.

Организаторите отправят покана към младите момичета да изживеят магията на голямата сцена, да станат част от празничния спектакъл и да се докоснат до една от най-обичаните традиции на града.