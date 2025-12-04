Започна изграждането на коледното градче в Дупница

Коледното градче в Дупница вече започва да придобива все по-завършен вид. В сряда следобед работници към кметството монтираха дървените къщички с помощта на специализирана техника. Новото през тази година е, че съоръженията ще бъдат разположени както на централния площад „Свобода“, така и в пространството от общинската администрация и пощата в града до Дома на техника и стълбите за градската градина. Тази нова идея се хареса на дупничани, които коментираха, че така центърът става по-красив, гледайки дейностите на работниците. В дървените къщички ще се продават най-различни коледни сувенири, вино, бира и скара, ще има и детски работилнички, където най-малките ще сътворят подаръци за родителите си с помощта на специалисти от различните образователни центрове в града.

Междувременно други служители на общината продължават да украсяват вече монтираната елха в средата на площад „Свобода“. Нейните светлини ще бъдат запалени на специална церемония на 5 декември (петък) от 17:30 часа. В празничната програма участие ще вземат Общинският ученически духов оркестър, кукерската група към читалище „Пробуда“ в село Джерман, а гвоздеят на програмата ще бъде идването на Дядо Коледа и концертът на известната певица Диа.

Общински служители украсяваха елхата Дупничани одобряват, че тази година ледената пързалка ще бъде в центъра на града



Продължава и работата по изграждането на ледената пързалка, която е позиционирана на няколко метра от голямото коледно дърво. Това също е новост за дупничани, която те одобряват. Досега те можеха да покарат зимни кънки в парк „Рила“, но на всеки от тях не бе удобно да отиде в края на града.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



