Започна изплащането на субсидиите за измръзналите овошки в Кюстендилско

От днес започна поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури – череши, вишни и кайсии, причинени от измръзване и слана през 2025 г., информира Държавен фонд „Земеделие“.

Над 3,2 млн. лв. ще постъпят по сметките на 254 земеделски стопани. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди за прилагане на държавната помощ бюджет от 32 млн. лв.

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година, за които е констатирано спазването на изискванията за добро агротехническо състояние след извършени проверки и са включени в регистър на одобрените констативни протоколи, изготвен от междуведомствена експертна работна група, създадена със заповед от министъра на земеделието и храните.

Припомняме, че подпомагането се осъществява при интензитет до 80% от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки: за череши – до 5535 лв./ха; за вишни – до 5442 лв./ха; за кайсии – до 6385 лв./ха.

Съгласно указанията за прилагане на държавната помощ плащанията могат да бъдат наредени и след крайния срок при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи допълнителни проверки.

