Започна изпълнението на проект за цялостната реконструкция на 11 улици в Сандански

Днес бе даден официален старт на проекта за реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, заедно с пътни и тротоарни настилки на единадесет улици – една от най-мащабните инвестиции в последните години, насочена към подобряване на градската среда и качеството на живот на жителите.

На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, народни представители, областният управител на Благоевград, общински съветници, граждани и представители на Българската православна църква, които отслужиха тържествен водосвет за успешно начало на мащабния проект.

Проектът обхваща улиците: „Марица“, „Воден“, „Христо Смирненски“, „Петър Сарафов“, „Княз Борис I“, „Васил Левски“, „Св. св. Кирил и Методий“, „Стою Хаджиев“, „Св. св. Козма и Дамян“, „Ангел Столинчев“ и „Алея на дипломата“, с обща дължина близо 4 900 метра.

Предвижда се:

Подмяна на улични канализационни клонове с дължина около 3 357 метра;

Изграждане на нова водопроводна мрежа – 5 171 метра; Изграждане на два дъждопреливника в районите на „Алея на дипломата“ и градския пазар,

Подмяна на асфалтовата настилка с дължина 3 493 метра;

Обновяване на тротоарни площи;

Подмяна на улично осветление и озеленяване чрез засаждане на нови дървета, което ще допринесе за по-приятна и екологична градска среда.

Общата стойност на инвестицията е 13,5 милиона лева без ДДС, а изпълнител на строително-монтажните дейности е „Път – ГМ“ ДЗЗД.

Кметът – Атанас Стоянов подчерта, че проектът е част от дългосрочната визия на община Сандански за модерна, подредена и устойчива градска среда: „С днешната първа копка поставяме началото на един проект, който ще реши дългогодишни проблеми и ще осигури по-добри условия за живот на хората“, каза кметът.

От своя страна министър Иван Иванов поздрави общината за активната работа и подчерта значението на подобни проекти за развитието на регионите.

Събитието завърши с традиционния обичай за здраве – хляб и сол, а с първата символична копка бе поставено началото на нов етап в развитието на Сандански.