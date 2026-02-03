Започна обособяването на нови паркоместа в началото на ул. Солунска в Сандански

В участъка от кръстовището на ул. „Даме Груев“ до кръстовището с ул. „Княз Борис“ – началото на ул. „Солунска“ в Сандански започна изграждането на нови паркоместа.

Основната цел на проекта е да се обособят допълнителни места за паркиране, с което да се преустанови спирането на автомобили в активните платна за движение и да се подобри безопасността и пропускателната способност на улицата.

Проектът е съгласуван с КАТ и е част от усилията за по-добра организация на движението и паркирането в градската среда.

До приключване на строително-монтажните дейности, моторните превозни средства ще се движат по обходен маршрут.