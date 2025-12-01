Започна опис на щетите след бедствието в Сандански, Петрич, Струмяни и Симитли

Четири дни след наводненията в Югозападна България започна описът на щетите в общините Сандански, Петрич, Струмяни и Симитли. Поетапно там отменят и обявеното бедствено положение. В най-засегнатото от придошлите води населено място Ново Делчево хората сигнализираха, че за разчистването на домовете и улиците в селото не им е оказана помощ.

След спирането на поройните дъждове Катерина и дъщеря й започват да отводняват и разчистват новия дом на семейството без никаква помощ, предаде БНТ.

Гледката от Ново Делчево и домовете на К. Джамбазова и Д. Граматикова бе покъртителна



„Все още никой не е дошъл, обадили сме се навсякъде – и в община Сандански, и на нашия кмет, никой не е дошъл, поне да ни се обадят, поне да ни попитат как се чувстваме”, заяви Катерина Джамбазова, която е сред най-пострадалите от наводнението в Ново Делчево.

Местните са подавали често сигнали, че трябва да се изчисти дерето, което минава през селото. Реакция обаче от местната власт нямало.

„Многократно сме подавали сигнали, каналът така и не е изчистен повече от 30 години. Чакаме мерки, чакаме някакво решение. Със сигурност можеше да се избегне, защото знаем откъде дойде водата”, ядосва се и Десислава Граматикова.

„Просто водните маси на част от село Лешница, Склаве, Джигурово се оттичат към село Ново Делчево, в селото има само един канал и това водно количество, което падна за два часа – над 60 литра, няма как да поеме този канал”, заяви заместник-кметът на община Сандански Благой Дончев.

Хората продължават да твърдят, че не само дъждовете са причинита за бедствието.

„Това не е вода от дъждовете, тя се събира в язовира от дъжда, но това не беше само от дъждовната вода, това беше изпуснат язовир”, подозира Десислава Граматикова.

„Категорично водни маси не са изпускани от изравнителите на „Напоителни системи“ и не това беше причината. За мен единствената причина беше голяма количество валежи за кратък период от време и скални води”, убеден е директорът на „Напоителни системи, клон Струма-Места” Бисер Михайлов.

След приключване на описа на щетите засегнатите от наводненията общини ще поискат помощ от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.