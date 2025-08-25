Започна отводняване на АМ „Струма“ в пернишкия участък, затварят аварийните ленти, на 26-и и 27-ми и тунел „Люлин”

Извършват се дейности по подобряване на отводняването в участъка от автомагистрала „Струма“ между 25-и и 37-ми км в област Перник. Началото бе в събота, 23 август, и трябва да приключи на 29 август. Поетапно ще се работи в аварийните ленти и в двете посоки на магистралата, като ще се почистват облицовани окопи и шахти.

При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в 12-километровата отсечка от 25-и км до пътен възел „Долна Диканя“ /37-ми км/, където ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава без ограничения в активната и скоростната лента.

На 26 и 27 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за София на тунел „Люлин“ на АМ „Струма“.

От 22 ч. на 26 август до 6 ч. на 27 август /сряда/ ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 27 август от 22 ч. до 6 ч. на 28 август /четвъртък/ в същата тунелна тръба движението ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към София ще преминават двупосочно в тръбата за Перник на тунел „Люлин“. За да не се затрудняват преминаващите, предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





