Започна подмяна на канализацията в болницата в Сандански

В МБАЛ „Югозападна болница“ – Сандански започна подмяна на участък от канализационния тръбопровод с нов и надежден, който ще минимизира проникването на отпадни води в почвата и ще ограничи рискът от вторично замърсяване в зоната на болницата.

Старата канализационна система бе силно армортизирана и не отговаряше на актуалните технически изисквания за обществени сгради и здравни обекти.

Подмяната на канализационния тръбопровод в МБАЛ „Югозападна болница“ – Сандански гарантира по-надеждно отвеждане на отпадните води, по-добри санитарни условия и по-ниски разходи за поддръжка.





