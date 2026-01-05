С първи 100 контейнера за хранителни и растителни отпадъци в Благоевград стартира захранването на анаеробната инсталация

С разполагане на първите 100 контейнера за разделно събиране на биоотпадъци община Благоевград стартира захранването на анаеробната инсталация. Разпределянето започна от района на I учебен корпус на ЮЗУ „Н. Рилски“, като приоритетно контейнери за биоотпадъци ще се поставят в района на двата университета, училищата и детските градини и ясли, както и при заведения и до зеленчуковите магазини в областния център на Пиринско и в партньорските общини за управление на регионалното депо за боклук – Бобошево, Кочериново, Рила и Симитли. На по-късен етап контейнери за биоотпадък ще се раздадат и на битовите потребители, които генерират по-големи количества.

Разделно събраният биоотпадък ще захранва анаеробната инсталация, където от него кще се произвеждат ток и компост.

Припомняме, че на последната за 2025 г. сесия местният парламент на Благоевград одобри бонуси за разделно събрани и предадени в пунктовете за вторични суровини отпадъци, като в зависимост от количеството гражданите ще могат ползват отстъпки от такса смет от 10% до 30%.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА