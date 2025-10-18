Започна почистването на реките и деретата в Дупнишко

Работници към община Дупница започнаха почистване на реките и деретата в региона. Дейностите се извършват предвид валежите през последните седмици, както и предстоящия зимен сезон.

„Доста от проблемните места бяха почистени по предписание на Басейнова дирекция. Доста добра работа беше извършена както в коритата на реките на територията на града, така и това на река Джубрена. Става въпрос за района, който минава през селата Крайници и Червен брег. Там тази година не сме имали сигнали и инциденти, каквито са се случвали в миналото. Продължаваме да работим методично в тази сфера. Дано времето позволи до края на годината да почистим основно всички подобни участъци. Визирам тези на реките Отовица и Джерман, за които имаме предписания и сигнали от граждани“, коментира кметът Първан Дангов.

Проблемната в минали години река Джубрена при селата Крайници и Червен брег вече е почистена За река Джерман има както предписания от Басейнова дирекция, така и сигнали от граждани В момента тече почистването на река Бистрица

Предстои работа по дъждоприемните шахти в града



Той допълни, че в момента тече почистване на коритото на река Бистрица в участъка след т.нар. Черен мост.

„Дъждоприемните шахти в града все още не са почистени. Това също стои на вниманието на общинското предприятие „Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване“, завърши градоначалникът.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



