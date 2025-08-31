Започна ремонтът на вътрешното отделение на общинската болница в Дупница, в понеделник управителят д-р Ст. Николов подписва договор и за педиатрията

Ремонтът на дясната част на вътрешното отделение на общинската болница в Дупница най-накрая започна.

Фирмата изпълнител „Й. Н. Г. – 74“ е на Йордан Галилейски от село Крайници, а предложената оферта беше равна на прогнозната стойност на обявената обществена поръчка – 135 902,98 лв. без ДДС, или 163 083,57 лв. с ДДС.

Нейни работници вече започнаха реални строително-ремонтни дейности, като се очаква всичко планирано да бъде завършено най-късно до 4 месеца.

Припомняме, че там ремонт бе започнат преди години, но бе спрян поради липса на средства. Към настоящия момент този сектор на вътрешното отделение не функционира, което означава, че ремонтът няма да наруши по никакъв начин работата на лечебното заведение и да създаде неудобство за пациентите.

Както „Струма“ писа, строителните дейности са за дясното крило на сградата, по-известна в града като бившата Транспортна болница, намираща се на броени метри от местната жп гара.

Още три фирми бяха подали своите документи, като най-ниската предложена сума бе от столичната „К2 Строй Инвест“ с управител Светла Станоева – 114 027,91 лв. без ДДС.

Фирма „Гошко покриви“ от Самоков на Албена Трайкова даде цена от 128 570,21 лв. без ДДС, докато софийската „Инвест Ин 97“ с управител Илия Атанасов предлагаше 135 725,91 лв. без ДДС за услугите си.

Предвижда се подмяна на дограма, монтаж на нови радиатори, подмяна на настилка в коридора и стаите, както и на санитария в тоалетните и баните. Планирано е още и монтиране на окачени тавани. Включено е още обновяването на електроинсталацията, в това число нови LED лампи.

Паралелно с първата бе обявена и друга обществената поръчка – за извършването на текущи строително-ремонтни дейности. В тях са включени поддръжка на ВиК инсталацията, топлопреносна мрежа и текущ ремонт на сградния фонд по архитектурно-строителната част на болницата. Предвидената сума там е в размер 85 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 12 месеца, или до усвояване на сумата.

Там комисията отново е класирала на първо място крайнишката „Й. Н. Г. – 74“, която бе предложила оферта от 13 960,25 лв. без ДДС при споменатия таван от 85 000 лв. без ДДС.

Междувременно стана ясно, че управителят на дупнишката общинска болница д-р Стефан Николов в понеделник ще подпише договора и за ремонта на детското отделение. От лечебното заведение коментираха пред репортер на „Струма“, че подписаният преди дни договор за ремонт не е бил обжалван от другата фирма, която кандидатства по обявената обществена поръчка и това позволява да се премине към парафиране на контракта. Там с дейностите ще се захване консорциумът ДЗЗД „Глав-Архи“ с управител Искра Йосифова. Другият кандидат „Ник Строй 2000“ беше отстранен заради неуредици в представената документация.

Заложеният срок за изпълнение на ремонта в детско отделение е 60 дни. Очаква се още във вторник да се започне с извършването на дейности по подготовка на строителната площадка. Подготвителните дейности пък ще бъдат финансирани от кметството.

Когато ремонтът реално започне, отделението ще бъде преместено в помещенията, които общината ремонтира по време на пандемията от Ковид-19 преди няколко години. Това ще доведе до временно намаляване капацитета на отделението.

Както вече сме писали, оборудването там е отпреди близо 60 години.

Поради тази причина в края на 2024 година беше изготвен проект „Светулка“ на фондация „За доброто“, по който работят организации и сдружения в града за набиране на средства. Изчислената сума за ремонта възлиза на 638 000 лева, като от кметството дадоха 100 000 лева. Фондация „За доброто” още тогава обяви, че ще финансира архитектурния проект, а за оставащата сума се разчиташе на дарители. За набиране на средства на много места в града бяха поставени кутии за дарения. Състояха се и различни инициативи, като на тази на местно заведение, където на 21 февруари беше проведен и благотворителен куиз, средствата от които също бяха дарени за каузата. Оказа се обаче, че събирането на цялата сума не е никак лесна задача и това постави болницата пред угрозата да стигне близо до намаляване капацитета на отделението с 8 места и така детските легла да останат само 10.

Както е известно, сградата, в която се помещава детското отделение в града, е била казарма, която по-късно е превърната в тогавашната транспортна болница. Имало е моменти, когато е била е и рехабилитационна болница. Липсват обаче изградени санитарни възли във всяка стая, като има една обща баня и тоалетна. Все пак в отделението има кухня и приемен кабинет, а преди време беше направен и ремонт на стаите със собствени средства. Работещите в отделението бяха категорични, че лечението е на необходимото ниво, но са наясно, че е невъзможно подобна стара база да бъде превърната в напълно функционално заведение, без да бъдат инвестирани немалко пари.

