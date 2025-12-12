Започна ремонтът на закрития плувен басейн в кв. „Еленово“

Започна планираният ремонт на закрития плувен басейн в кв. „Еленово“ в Благоевград. Към момента се обновява покрива на спортното съоръжение, след което ще продължи изпълнението на всички дейности по въвеждане на енергийна ефективност на сградата.

Предстои да бъде поставена топлоизолация на външните стени и на покрива, да бъде подменена дограмата, както и да се модернизират отоплителните системи и системата за битово горещо водоснабдяване. Включени са подобрения по тръбната мрежа, изграждане на система за сградна автоматизация и управление и монтаж на фотоволтаична централа за собствено потребление.

Ремонтът ще доведе и до значително подобрение на условията за трениращите. По-доброто отопление, модернизираната вентилация и стабилният микроклимат в залата ще осигурят комфорт за професионалните спортисти и за любителите. Поддържането на постоянна температура на водата и въздуха ще улесни подготовката на състезатели и ще направи басейна по-подходящ за детски групи, училищни занимания и спортни клубове.

Мерките за енергийна ефективност ще доведат до по-висок клас на енергопотребление и значително намаляване на вредните емисии. Така обновеното съоръжение ще допринесе както за по-чиста околна среда, така и за по-ниски разходи за експлоатация.

За времето на ремонтните дейности Община Благоевград осигури транспорт и възможност за провеждане на тренировките на плувните клубове в басейна на град Симитли, за да не бъде прекъснат тренировъчният процес.