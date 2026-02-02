Запушени с асфалт отводнителни шахти превръщат при дъжд улиците на Сандански в реки

Проблемът идва от частна канализация, изградена преди 15 г., която минава през парковата зона, контрира съветникът А. Цанев

Липсата на отводнителни канали от с. Лиляново до парковата зона в Сандански създава сериозни проблеми по време на поройните дъждове, което пък, от своя страна, превръща улиците в града в малки реки. За това сигнализира съветникът Ивелин Терзийски, който каза, че дъждовната вода от зоокъта през парк „Свети Врач“ до „Интерхотел Сандански” се превръща в река при всеки дъжд. Причината е, че всички шахти са покрити с асфалт и водата не може да се оттича, посочи Терзийски. Той алармира общината да предприеме нужните действия да се отворят шахтите.

На друга позиция бе съветникът Антон Цанев, който заяви, че проблемът не идва от запушените с асфалт шахти в парковата зона, а от частна канализация, изградена преди 15 години.

„Тази частна канализация не мина през околовръстния път, а през парковата зона, през публична общинска собственост. Това е проблемът, който трябва да се обсъжда в Общинския съвет, защото всеки един, който изгражда жилищна кооперация или частен хотел, плаща, за да се включи в частната канализация, която не е общинска собственост. Затова Общинският съвет трябва да се вземе в ръце и да реши този проблем. Кметът ще подпише това, което му предложи Общинският съвет. Ние трябва да изградим своя стратегия и да вземем наше решение. Говорим за глобални проблеми на община Сандански – за канализация, за пътища, за здравеопазване”, посочи А. Цанев.

ЛИДИЯ МАНЕВА