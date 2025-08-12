Заради жена перничанин потроши стъкла и чистачка на кола

Сигнал за счупени странични огледала, задна чистачка и надраскан лек автомобил „Ауди“ бил подаден на тел. 112 в понеделник около 18 ч. По данни на собственика на колата тя била паркирана на ул. „Ю. Гагарин“ до жилищен блок. Служители от Второ РУ предприели незабавни действия за установяване на извършителя. Задържан за до 24 ч. е 44-годишен жител на областния град и процесуално-следствените действия продължават. По първоначални данни инцидентът е станал заради жена. Образувано е досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





