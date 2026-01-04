Заради Задушница: Националният маскараден фестивал Джамала в Кюстендил със седмица по- рано

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов преди седмици анонсира третото издание на Националния маскараден фестивал „Джамала“. Той отправи покана към жителите и гостите на града да станат част от едно от най-колоритните събития в културния календар на Кюстендил.

По предварителна програма събитието трябваше да се проведе на 14 и 15 февруари, но заради Задушница, която е на 14 февруари, фестивала се изтегля със седмица по рано и ще бъде на 7 и 8 февруари.

Краен срок за записване: 29 януари 2026 г.

За трета поредна година сърцето на Кюстендил площад „Велбъжд“, ще затупти в ритъма на хиляди звънци и чанове и ще събере десетки маскарадни групи от цялата страна. Те ще представят богатството на българските традиции и обичаи, свързани с маскарадните игри.

Националния маскараден фестивал „Джамала“ се провежда под патронажа на кмета инж. Огнян Атанасов. Той е с конкурсен характер и е отворен за всички кукерски, сурвакарски, смесени и други маскарадни групи от страната, подали заявка за участие в определения срок.

Участниците ще представят характерната за своя регион маскарадна традиция, като се оценяват:

– автентичност на обичая и персонажите;

– традиционни маски, облекло и атрибути или тяхната вярна реконструкция;

– артистичност и спазване на фолклорния първообраз.

Всяка група ще разполага с до 20 минути за представяне на обичая или част от него.

Парични награди и условия

Фестивалът предвижда значителен награден фонд, като ще бъдат присъдени:

Първо място – 5 000 лв.

Второ място – 3 000 лв.

Трето място – 1 500 лв.

Предвидени са и много специални и индивидуални награди. Всички участващи групи ще получат дипломи за участие.

Такса за участие не се дължи.

Със „Джамала“ Община Кюстендил затвърждава своята роля като пазител на нематериалното културно наследство и домакин на едно от значимите маскарадни събития в България.