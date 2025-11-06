Заради задължения към НАП от 6,3 млн. лв. продават 2 къщи в Банско на бащата на бившия депутат от ПП и зам. министър на икономиката Илия Шотев

2 ваканционни къщи в Банско с обща разгъната застроена площ от 448 кв.м, включващи свързани помежду си апартаменти и описани като „многостайно жилище“, излизат на 10 ноември на публична продан срещу 563 088 лв. Те са в местността Грамадето и са известни като комплекс от апартаменти „Нарцис“, въведен в експлоатация през 2007 г. Върху имота има вписани 3 възбрани. Той е собственост на ЕТ „Ивена Комерс – Валентин Шотев“ и се продава заради задължения към НАП.
В публичната продан, която ще бъде финализирана на 10 декември, интересен е не имотът, а собственикът. Валентин Шотев е баща на бившия депутат от „Продължаваме промяната” в 5 парламента и заместник-министър на икономиката и индустрията през юли 2023 г. – април 2024 г. Ивайло Шотев. На 28 септември 2025 г. Шотев бе преизбран от третото общо събрание на ПП за член на Изпълнителния съвет на партията.
Още през април стана ясно, че семейният бизнес на Шотеви дължи 6,3 млн.лв. на държавата, а новинарски сайт извади всичките фирми на Шотев-баща и колко точно дължи всяка от тях на НАП.
Освен сина си и Валентин Шотев е доста любопитна личност. Същият е бил ключова фигура в някогашния отдел на Второ главно управление на Държавна сигурност (ВГУ-ДС), който е разработвал американската легация и резидентурата на ЦРУ там през първата половина и средата на 80-те години на миналия век. След демократичните промени бързо се ориентира към частния бизнес и в момента е активен участник в 12 фирми. Притежава 25 имота в 3 области – Видин, Търговище и Благоевград. Само земеделските му земи са 520 дка. Има още 5 склада и гаражи и 7 индустриални обекта. ЕТ „Ивена Комерс – Валентин Шотев“ е регистрирана още през 2008 г. и е с основен предмет на дейност производство на вина от грозде.
Името на Шотев се свързва и с това на убития Алексей Петров. Преди години председателят на Специализираната прокуратура Светлозар Костов обяви, че има доказателства как соченият за глава на Октопода Алексей Петров е поръчал убийството на Валентин Шотев, с когото години наред били съдружници.
ВАНЯ СИМЕОНОВА