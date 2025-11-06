Заради задължения към НАП от 6,3 млн. лв. продават 2 къщи в Банско на бащата на бившия депутат от ПП и зам. министър на икономиката Илия Шотев

2 ваканционни къщи в Банско с обща разгъната застроена площ от 448 кв.м, включващи свързани помежду си апартаменти и описани като „многостайно жилище“, излизат на 10 ноември на публична продан срещу 563 088 лв. Те са в местността Грамадето и са известни като комплекс от апартаменти „Нарцис“, въведен в експлоатация през 2007 г. Върху имота има вписани 3 възбрани. Той е собственост на ЕТ „Ивена Комерс – Валентин Шотев“ и се продава заради задължения към НАП.

В публичната продан, която ще бъде финализирана на 10 декември, интересен е не имотът, а собственикът. Валентин Шотев е баща на бившия депутат от „Продължаваме промяната” в 5 парламента и заместник-министър на икономиката и индустрията през юли 2023 г. – април 2024 г. Ивайло Шотев. На 28 септември 2025 г. Шотев бе преизбран от третото общо събрание на ПП за член на Изпълнителния съвет на партията.

Къщите на Шотев в Банско се продават за над 560 000 лв Баща и син Валентин и Ивайло Шотеви Задълженията на В. Шотев към НАП бяха извадени на показ този април

Още през април стана ясно, че семейният бизнес на Шотеви дължи 6,3 млн.лв. на държавата, а новинарски сайт извади всичките фирми на Шотев-баща и колко точно дължи всяка от тях на НАП.

Освен сина си и Валентин Шотев е доста любопитна личност. Същият е бил ключова фигура в някогашния отдел на Второ главно управление на Държавна сигурност (ВГУ-ДС), който е разработвал американската легация и резидентурата на ЦРУ там през първата половина и средата на 80-те години на миналия век. След демократичните промени бързо се ориентира към частния бизнес и в момента е активен участник в 12 фирми. Притежава 25 имота в 3 области – Видин, Търговище и Благоевград. Само земеделските му земи са 520 дка. Има още 5 склада и гаражи и 7 индустриални обекта. ЕТ „Ивена Комерс – Валентин Шотев“ е регистрирана още през 2008 г. и е с основен предмет на дейност производство на вина от грозде.

Името на Шотев се свързва и с това на убития Алексей Петров. Преди години председателят на Специализираната прокуратура Светлозар Костов обяви, че има доказателства как соченият за глава на Октопода Алексей Петров е поръчал убийството на Валентин Шотев, с когото години наред били съдружници.

ВАНЯ СИМЕОНОВА