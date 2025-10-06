Заради колежка Венци Терзийски свали една от творбите си по време на откриване на новата му изложба

Благоевградският живописец Венци Терзийски свали една от творбите си веднага след откриване на поредната си изложба и я поднесе на художничката Невена Бенц. Дамата, която преди няколко месеца се завърна в родния Благоевград след години, прекарани в САЩ, не скри, че е силно впечатлена от творческия устрем на автора, и го подкрепи с първа откупка. Без да се интересува дали ще наруши цялостната композиция на изложбата, Венци незабавно откачи избраната картина и я поднесе на новата й собственичка, а останалото празно пространство се оказа провокация към закъснелите за акта на откриване.
Всъщност доста ценители пропуснаха представянето на експозицията от директора на благоевградската общинска художествена галерия Иван Милушев. Причината за това не бе в лоша организация от страна на организаторите, а в екстравагантността на автора. Оказа се, че Венци забравил за договорения и официално обявен час на откриване и на афиша си за събитието, както и в личните си покани го отбелязал с 1 час по-рано. Разминаването никак не се отрази на настроението му и той, развеселен, посрещна и най-закъснелите за емоционалната среща с творчеството му.
ДИМИТРИНА АСЕНОВА