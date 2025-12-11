Заради липса на кандидати прекратиха два конкурса за експерти в РУО – Кюстендил

Заради липса на кандидати и нито едно подадено заявление са прекратени два конкурса за експерти в Регионалното управление на образованието в Кюстендил. Процедурата стартира със заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев, като са обявени конкурси за длъжностите старши експерт по обществени науки, гражданско образование и реглигия и старши експерт по природни науки и екология. Сред минималните изисквания са кандидатите да имат най-малко бакалавърска степен и една година учителски опит в съответното професионално направление.

Посочено e и че формирането размера на основната месечна заплата за длъжността ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в РУО. Така например при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година, заплатата е не по-висока от 1700 лв., при стаж по- голям с от 1 до 7 години, е 2350 лв. и с над 7 години – 2700 лв.

След изтичане срока за подаване на документи става ясно, че няма желаещи да работят като експерти, и процедурите са прекратени.

След началото на настоящата учебна година са обявени и два конкурса в РУО – Перник. За длъжността главен счетоводител се кандидатират двама души, а за старши експерт по организация на средното образование /ОСО/ само един.

А иначе кадрови недостиг има и в РУО – Благоевград. Припомняме, че през пролетта след пенсионирането на дългогодишния експерт по организация на средното образование Любомир Станишев и началника на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ Красимира Тодорова бе извършено преструктуриране. На база на направен анализ на ситуацията и отправени предложения до министър Вълчев от началника на РУО Ивайло Златанов заемащата длъжността старши експерт по ОСО Людмила Цикловска, която има административен опит, включително и като директор на училището в Долно Осеново, стана началник-отдел, а старши експертът по информатика и информационни технологии Василка Петрова зае мястото на Любомир Станишев. Неотдавна бе зает и трети щат за експерт ОСО. Тези задължения вече изпълнява Славка Манова, която преди това беше старши експерт по математика.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА