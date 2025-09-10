Топ теми

Заради липса на кандидат-гимназисти! В Благоевградската професионална гимназия сформираха маломерна паралелка с 10 осмокласници

Директорът А. Драгоев: Ще търсим дофинансиране съгласно нормативната база

Маломерна паралелка с 10, засега, осмокласници сформираха  в Благоевградската професионална гимназия „Ичко Бойчев“ Припомняме, че за предстоящата учебна 2025/26 г. училището е с утвърден прием на три паралелки с четири специалности. Една по професия „Техник на компютърни системи“, също една „Автомобилна мехатроника“ и две половинки „Електрообзавеждане на производството“ и „Машини и системи ЦПУ /цифрово-програмно управление/“, които са единствените две в община Благоевград специалности в дуална форма на обучение, а иначе на областно ниво има само още една дуална паралелка, тоест за обучение чрез работа, и тя е в петричкото СУ „Антон Попов“. Данните след четвъртия етап от класиране по държавния план-прием показват, че в специалност „Компютърни системи и технологии“ има записани 25 осмокласници, или остава едно свободно място. „Автомобилна мехатроника“ е с 26 ученици, тоест приемът е реализиран на 100%. В другите две специалности постъпват общо 11 кандидат-гимназисти, 5 в „Електрообзавеждане  на производството“ 6 в „Машини и системи с ЦПУ“, или остават 15 свободни места. При създалата се ситуация вариантите са два. Или да се закрие паралелката и да се пристъпи към завишаване на другите две съответно с 31 и 30 ученици, или да остане като маломерна, с една специалност, каквото решение е взето.

„Проведохме педагогически съвет. Обясних на колегите каква е ситуацията и тъй като не искам да вземам еднолично решение, дадох на учителите от методическото обединение по професионална подготовка да помислят коя от двете специалности да отпадне. Тяхното предложение бе това да е „Машини и системи с ЦПУ“, коментира директорът Антон Драгоев. След педагогическия съвет е свикана и родителска среща, като по думите на директора майките и бащите приели спокойно новината за „обединението“ и факта, че децата им ще учат една, вместо първоначално утвърдените две специалности.

Междувременно са предоставени необходимите документи за съгласуване в РУО и вече има заповед на промяната, като е информирана и община Благоевград.

Директорът на БПГ бе категоричен, че за маломерната паралелка ще се търси дофинансиране съгласно нормативната база.

Важно е да се отбележи, че със запазването и на трите паралелки няма да се наложи редуциране на нормативи на учители.

Попълването на свободните места след четвърто класиране е до 11.09.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА



