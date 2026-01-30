ЗАРАДИ ЛОШОТО ВРЕМЕ: Отлагат със седмица коронясването на новия Цар на виното в благоевградското с. Дъбрава

Утвърдени фестивали и нови формати с амбиция да привлекат публика в Благоевград през 2026 г.

С една седмица отлагат коронясването на новия Цар на виното в благоевградското село Дъбрава. Лошата метеорологична прогноза за предстоящия уикенд за очакван дъжд силно притеснила кмета на селото Методи Стоянов, защото няма навес, под който да събере народа, който се стича в Дъбрава за празника на виното. След консултации вчера с общинското ръководство е взето решение дегустациите на миналогодишната реколта на божествения еликсир и изборът на Цар на виното 2026 да се проведе на 7 февруари, за когато синоптиците прогнозират слънце и температури над 10 градуса. Мераклиите да се борят за короната трябва да отнесат вино за дегустация по- рано същия ден, а журито енолози по график трябва да е готово с класацията около 11,30 часа, преди тържественото зарязване на лозята.



Празникът е част от годишния културен календар на община Благоевград, който вчера бе огласен от зам. кмета Станислав Кимчев. Той включва утвърдени вече събития и нови формати, които се очаква да предизвикат интереса на благоевградчани и да провокират и привлекат и външна публика в областния център на Пиринско. Два нови фестивала „От Добруджа до Пирин“ и „Бродуей в Благоевград“ от 24 февруари до 1 март ще зарадват любителите на фолклора и на мюзикъла, а в средата на март първо издание на фестивал с конкурсен характер „Млади визии“, посветено на Христо Явашев-Кристо, ще събере в Благоевград автори на визуални изкуства. Утвърденият вече Блус и джаз фестивал е със запазени дати 27 и 28 март. По традиция ще го открие Биг Бенд Благоевград с Мишо Йосифов и специален гост Мими Николова, джаз-рок групата „4 of a kind” и Васко Кръпката с „Universe blues band”, а втората вечер на сцената ще излязат „Morpheus” , Vladigerov brothers и приятели и северномакедонската група „Foltin”, които бяха в програмата на миналогодишното издание. Още един двудневен фестивал ще има своя дебют тази година в Благоевград, съобщи зам. кметът Кимчев, това е Crossing Jumaya Fest с етно-джаз насоченост и на 12 юни в парк „Македония“ ще го открие Иво Папазов-Ибряма.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА