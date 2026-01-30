Топ теми

ЗАРАДИ ЛОШОТО ВРЕМЕ: Отлагат със седмица коронясването на новия Цар на виното в благоевградското с. Дъбрава

Утвърдени фестивали и нови формати с амбиция да привлекат публика в Благоевград през 2026 г.

С една седмица отлагат коронясването на новия Цар на виното в благоевградското село Дъбрава. Лошата метеорологична прогноза за предстоящия уикенд за очакван дъжд силно притеснила кмета на селото Методи Стоянов, защото няма навес, под който да събере народа, който се стича в Дъбрава за празника на виното. След консултации вчера с общинското ръководство е взето решение дегустациите на миналогодишната реколта на божествения еликсир и изборът на Цар на виното  2026 да се проведе на 7 февруари, за когато синоптиците прогнозират слънце и температури над 10 градуса. Мераклиите да се борят за короната трябва да отнесат вино за дегустация по- рано същия ден, а журито енолози по график трябва да е готово с класацията около 11,30 часа, преди тържественото зарязване на лозята. 


Празникът е част от годишния културен календар на община Благоевград, който вчера бе огласен от зам. кмета Станислав Кимчев. Той включва утвърдени вече събития и нови формати, които се очаква да предизвикат интереса на благоевградчани и да провокират и привлекат и външна публика в областния център на Пиринско.  Два нови фестивала „От Добруджа до Пирин“ и „Бродуей в Благоевград“ от 24 февруари до 1 март ще зарадват любителите на фолклора и на мюзикъла, а в средата на март първо издание на фестивал с конкурсен характер „Млади визии“, посветено на Христо Явашев-Кристо, ще събере в Благоевград автори на визуални изкуства.  Утвърденият вече Блус и джаз фестивал е със запазени дати 27 и 28 март. По традиция ще го открие Биг Бенд Благоевград с Мишо Йосифов и специален гост Мими Николова, джаз-рок групата „4 of a kind” и Васко Кръпката с „Universe blues band”, а втората вечер на сцената ще излязат „Morpheus” , Vladigerov brothers и приятели и северномакедонската група „Foltin”, които бяха в програмата на миналогодишното издание. Още един двудневен фестивал ще има своя дебют тази година в Благоевград, съобщи зам. кметът Кимчев, това е Crossing Jumaya Fest с етно-джаз насоченост и на 12 юни в парк „Македония“ ще го открие Иво Папазов-Ибряма.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

  1. Колко българско в културата само!

    Българската култура е англосаксонска, браво, колко българско само!
    Абе, назначенец Станиславе, тези заглавия на фестивали към каква публика са насочени и предвидени?
    Защото не е към българската публика.
    Българският език ползва като азбука кирилицата, създадена от братята Кирил и Методий, обявени от папа Йоан Павел за ПОКРОВИТЕЛИ на Европа!
    Обаче наште т.панари от „културата“ се скъсват от усърдие и с невиждано настървение да смачкат „Покровителите на Европа – светите братя Кирил и Методий“ създатели на Българската азбука.
    Ще забраните и езика на Хр.Ботев ли, понеже..
    А вий, вий сте идиоти!

    Какво велико е направила Великобритания за благоденствието на Българската нация?
    След погрома и чудовищните кланета от Априлското въстание 1876 г. над българите,

    защо англосаксите от Великобритания не дойдоха да освободят българите от поробителите колонизаторите, нахално домъкнали се по българските земи, защо бе?
    Че да им славите днес така подг.зно езика.
    Ни култура, ни интелигентност.
    Срам ни е от вас….

