Заради насилието над животни: Окръжната прокуратура в Перник и ГДНП със съвместен брифинг

Окръжната прокуратура в Перник ще проведе брифинг съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“. Причината – приключено разследване по досъдебно производство за причиняване на смърт на животни по особено жесток начин.

Става въпрос за случая с 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев от Перник, които бяха заподозрени в проявена жестокост към животни, причиняване на смърт по особено мъчителен начин и създаване на порнографски материали. Според прокуратурата обвиняемите са действали по предварителен сговор и създавали съдържание за международна аудитория, като имали ценоразпис за поръчковите видеа.

Двамата са задържани под стража. Сега предстои насрочването на разпоредителното заседание по делото.

„Двамата подсъдими са предадени на съд с обвинителен акт от 12 ноември. Повдигнати и предявени са по три обвинения за всеки от тях. Едното е за престъпно сговаряне с цел да се вършат престъпления в страната и чужбина — такива престъпления, които се наказват с повече от три години лишаване от свобода. Това е с цел имотна облага. Другото обвинение е за проявената жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни, а третото – за създаване на материали с порнографско съдържание“. Това обясни в „Здравей, България“ говорителят на прокуратурата в Перник прокурор Албена Стоилова.

По думите ѝ максималното наказание за най-тежкото престъпление е до 6 години лишаване от свобода и глоба в размер до 10 000 лева. „Тъй като се касае за три престъпления, извършени преди да влезе в сила присъда, има възможност наказанието да бъде общо и би могло да бъде увеличено“, подчерта Стоилова.

Тя обясни, че двамата обвиняеми са се познавали от 2022 година. Имали интимни отношения, а клиповете започнали да снимат от март 2023 г., сочат събраните до момента доказателства.

„До тази идея са стигнали, тъй като и двамата са били в затруднено материално положение. Видели, че в интернет се разпространяват такива клипчета и заплащането за тях е доста високо. Тогава решили, че биха могли да изкарат средства по този начин“, каза още Стоилова.

Обвиняемите заснемали видеата с мъчения над животни на различни тарифи. „Всичко зависело от това какви са животните и колко са на брой“, обясни прокурорът. И допълни, че обвиняемите разпростарнявали видеата в платен канал в Telegram. След това били търсени за индивидуални поръчки.

При претърсвания от домовете на Сашова и Георгиев са иззети устройства за заснемане – телефон и компютър, както и дрехи, с които са заснемали клиповете – предизвикателни кожени рокли, маски, ботуши, камшици. Оръжие не е намерено.

Nova