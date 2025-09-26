ЗАРАДИ ОГРОМНИЯ НАПЛИВ! Чудотворната икона на Св. Георги Победоносец остава в Благоевград до събота сутрин

Копието на Аравийската чудотворна икона на Св. Георги Победоносец“ ще остане в Благоевград до събота сутринта, съобщиха от настоятелството на храм „Въведение Богородично“, където тя е изложена. Иконата пристигна снощи в 21.20 часа и бе посрещната с камбанен звън от множество миряни и църковния клир. Църквата остана отворена цяла нощ.

От рано сутринта днес в храма се стичат вярващи да се докоснат до светинята. Образувалата се голяма опашка се движи бързо.

Заради огромния интерес и желание на хората да се поклонят на иконата, е решено тя да остане в Благоевград до утре сутринта. Тази вечер вратите на храма ще са отворени до 21 часа за поклонение. То ще продължи и в събота до към 9 часа, информираха от настоятелството.

Иконата пътува от Зографския манастир в Атон към град Костенец. Тя е дар от семейство за църквата „Свети Георги“ в Костенец и е точно копие на чудотворната икона на светеца в българския манастир в Атон.





