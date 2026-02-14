Заради пороите: За пръв път от над век изпускат водите на язовир в Южна Испания 

Заради препълване започна контролираното изпускане на водата в язовира „Лос Кабайерос“ в Южна Испания. Подобно нещо се случва за пръв път от над век, коментират местните власти, предава Ройтерс. Водоемът е достигнал 100 процента от капацитета си и прелива заради пороите през последните седмици.

Хора се събраха край язовира, за да наблюдават мощния поток вода, който с грохот преминава през шлюзовете, докато водните пръски се издигат високо над преливника.

Като превантивна мярка са евакуирани 220 души, живеещи в градчето Бенаохан, разположено в непосредствена близост до язовира. Кметът Гийермо Бесера заяви, че ситуацията е под контрол и местната река Гуадиаро не е излязла от коритото си.

Испания и Португалия бяха ударени от осем бури от началото на тази година, които донесоха със себе си проливни дъждове, гръмотевици, сняг и силни ветрове, причинили щети на инфраструктурата и земеделските култури. Испания е регистрирала с 38% повече валежи от обичайното от октомври, посочва метеорологичната агенция AEMET.