Заради скоба: Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

СДВР образува досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след инцидент с участието на служител на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в центъра София.

Сигнал за нападението е подаден на телефон 112 днес в 13:50 часа. Инцидентът се е случил на кръстовището на бул. „Александър Дондуков“ и ул. „Дунав“ по време на изпълнение на служебните задължения на служителя на ЦГМ.

По първоначални данни конфликтът е възникнал заради поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години.

39-годишният служител на ЦГМ е нанесъл удари с глава и ръце, като по-възрастният мъж също отвърнал с удари.

На място са насочени екипи на Пето РУ-СДВР и сектор „Общинска полиция“. Служителят е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа, предава Нова.

Продължават процесуалните действия, а материалите по случая ще бъдат докладвани на прокуратурата.





