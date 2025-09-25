Зараза! Ръст на лаймска болест

Ръст на лаймска болест в Перник сочи проучване на Регионалната здравна инспекция. Само за седмица са регистрирани 4 случая, като общо за летните месеци са само двама. С лаймска болест са се заразили по един човек през юли и август. През юни няма регистрирани случаи. През периода 15-21 септември обаче са заболели мъж на 53 г. от с. Ковачевци, който се лекува амбулаторно, и 3 жени, на 49, 68 и 17 г., които са хоспитализирани в инфекциозното отделение на пернишката болница.

За седмица в Пернишко са скочили и острите респираторни заболявания. Регистрирани са 34 случая. Заболеваемостта е 51,12 %оо, при средна за страната 38, 82 %оо към 23.09.2025 г. През периода две жени, на 28 и 68 години, са заболели от Ковид. Те са на домашно лечение. В болница обаче е пациент с ентероколит.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





