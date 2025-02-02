Зарязаха лозовите насъждения в месността „Касапницата“ край Кресна

Както повелява традицията на Трифоновден, с празнично настроение и тържествен ритуал, в Кресна отбелязаха големия църковен празник Св. мчк Трифон (Предпразненство на Сретение Господне) (Трифоновден) и под одобрителните погледи на събралото се множество заместник кметовете на община Кресна, инж. Петър Петров и инж.Петър Олег Петров, зарязаха лозовите насъждения в месността „Касапницата“ до общинския център. Духовният наставник на Санданската околия, отец Георги Танчев, отслужи празнична служба, а за доброто настроение се погрижиха самодейци от народно читалище „Култура – 1932“, гр.Кресна.

Не мина и без конкурс за най-пивко и люто вино, в което местните майстори се доказваха един на друг

Бяло вино

1-во място Борис Траянов;

2-ро място Атанас Анастасов;

3-то място Георги Петков.

Червено вино

1-во място Кирил Ангелов;

2-ро място Валентин Бойков;

3-то място Благой Стоименов.

Специална награда за най-добра „Керацуда“ от Ивайло Гюрев спечели г-н Валентин Бойков. Да му е честито!