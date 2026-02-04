Заседанието на НС бе прекъснато, докато приключат консултациите на ИТН при президента

Заседанието на парламента бе прекъснато за времето на консултациите на „Има такъв народ“ при президента Илияна Йотова във връзка със съставянето на служебно правителство, предават от БТА.

Преди това Народното събрание започна разглеждането на първо четене на изменения в Закона за Конституционния съд.

Депутатите от ИТН, които са вносители на промените, не могат да участват в разискванията, защото са на консултации при президента, съобщи заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов. Затова той прекъсна заседанието за времето на консултациите на ИТН при държавния глава.