Засипаха с псувни бившия национален селекционер Ил. Илиев на Стадиона на мира в Перник

Фен на „Миньор“ засипа с псувни бившия национален селекционер Илиан Илиeв след победата на „Черно море“ с 3:0 в 1/16-финалите за купата на България. Въпреки грозната провокация специалистът запази хладнокръвие и чинно отговаряше на въпросите на репортера на пистата под дъжда от ругатни и обиди от страна на запалянкото. Нулевото равенство на Стадиона на мира в Перник се задържа цяло полувреме, преди реферът Мартин Марков да отсъди дузпа в полза на моряците в началото на втората част, а от бялата точка не сбърка Густаво Франса. Другите два гола вкара влезлият от пейката Селсо Сидни в 67-та и 81-та мин. След двубоя треньорът на чуковете Ангел Червенков възнегодува срещу съдийството и най-вече за решението на арбитъра да назначи 11-метровия наказателен удар.

Ил. Илиев

„Много силно първо полувреме, но за съжаление, в което се получи неприятна контузия на Преслав Йорданов, една много важна фигура за отбора ни. Като цяло в тактически план стояхме добре, бяхме равностойни в дълги моменти на „Черно море“. Някои неточности повлияха на нашето представяне след почивката. Повлияха и тези спорни ситуации, които съдията ги отсъди в наша вреда. Публиката видя, че се борим срещу неточности и някои несправедливости. Говоря най-вече за дузпата. Имаше и други моменти. От това не съм доволен. Момчетата се вложиха, потенциалът ни не е толкова голям. Накрая пуснах и 16-годишен юноша. Дадох възможност на всички да се покажат. Получи се добър, динамичен двубой. След дузпата трябваше да рискуваме, налагаше се да оголваме. Най-лошото е, че не можем да продължим, но така е било отсъдено, това са фактите. Работим, не се отказваме, за кой ли път отборът е ощетяван. От съдийски грешки не трупаме точки. Оттам идват проблемите. Не мога да окомплектовам отбора на 100 процента, има контузени и това отслабва силата на отбора“, коментира предводителят на жълто-черните.

На другия полюс бе настроението в лагера на варненци. „Знаем, че тук не се играе лесно. Добре е, че продължихме. Имахме доста ситуации в последните 30 метра, реализирахме си положенията през второто полувреме. Нека не гледаме дузпата, защото рано или късно щяхме да поведем. Трябваше да вкараме десет гола. Това, което направихме, беше няколко души да останат извън групата, за да получат шанс и други хора. Що се отнася до предстоящия мач за първенство срещу „Лудогорец“, със сигурност при треньорска промяна има импулс, така че за нас това не е добре, но приемаме фактите и ще се опитаме да победим“, заяви Ил. Илиев.

ТОНИ КИРИЛОВ