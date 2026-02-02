Заспивате много късно? Тези опасни болести ви грозят

Ново научно изследване показва, че редовното заспиване в късните часове може да увеличи риска от инфаркт или инсулт, съобщава „Евронюз“. Хората, които са най-активни вечер и нощем, по-често имат влошено сърдечносъдово здраве.

Повече за резултатите от изследването

Проучването установява, че т.нар. „нощни птици“ са с 16 процента по-висок риск от инфаркт или инсулт в сравнение с хората, които стават рано. „Вечерните типове често изпитват циркадно разминаване, при което вътрешният биологичен часовник не съвпада с естествения цикъл ден–нощ или с обичайния дневен режим“, обяснява водещият автор на изследването Сина Кианерси от болницата „Бригам енд Уиминс“ и Харвардското медицинско училище. По думите му хората, които лягат късно, по-често имат навици, влияещи неблагоприятно на сърдечносъдовото здраве – по-лош хранителен режим, тютюнопушене и недостатъчен сън.

Изследването обхваща над 300 000 възрастни със средна възраст 57 години и анализира връзката между навиците за сън и сърдечносъдовото здраве. Около 8 процента от участниците се определят като „категорично вечерни типове“, което означава, че обикновено си лягат късно и достигат пик на активност по-късно през деня.

Сърдечносъдовото здраве е оценявано чрез показатели като телесно тегло, холестерол, кръвна захар и кръвно налягане, както и чрез наличие на здравословна диета, редовна физическа активност, отказ от тютюнопушене и добро качество на съня. Данните показват, че при нощните птици честотата на лошо сърдечносъдово здраве е със 79 процента по-висока.

Учените установяват още, че връзката между късното заспиване и влошеното сърдечносъдово здраве е по-силно изразена при жените.Закупуване на витамини и добавки

Здравни експерти посочват, че резултатите могат да служат и като ориентир за изграждане на по-добри навици. „Тези данни показват, че по-високият риск от сърдечни заболявания при вечерните типове отчасти се дължи на променяеми фактори като тютюнопушенето и съня. Това означава, че те имат възможност да подобрят сърдечносъдовото си здраве“, коментира проф. Кристен Кнутсън от Северозападния университет в Чикаго.

Тя допълва, че хората, които по природа са нощни птици, не са поначало с по-лошо здраве, но поддържането на здравословен начин на живот е от ключово значение. Според нея целенасочени програми за хората с късни биологични ритми биха могли да помогнат за подобряване на навиците и за намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания.

Изследването подчертава и значението на стабилните циркадни ритми. Когато биологичният часовник е добре синхронизиран с 24-часовия цикъл, той изпраща ясни сигнали за ключови функции на организма. Хората със стабилни ритми обикновено спазват редовен режим на сън и активност, дори при промени в графика или сезоните. Нарушаването на този ритъм – заради нередовен сън, хранене, смяна на часови пояси, нощен труд или излагане на светлина през нощта – е свързано с повишен риск от затлъстяване, сърдечни заболявания, диабет тип 2 и високо кръвно налягане.