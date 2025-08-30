Застреляха бившият председател на украинския парламент

Днес, 30 август, около 12:00 часа в град Лвов, е убит при стрелба бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на съобщения в Telegram канала на Националната полиция на Украйна и източници в правоохранителните органи.

Според полицията, днес, около 12:00 часа, на телефон 102 е получено съобщение за стрелба във Франкивски район на Лвов. В резултат на получените наранявания пострадалият е починал на място. Според властите Парубий е починал преди пристигането на спешните служби.

Служителите на реда са предприели всички мерки за установяване на самоличността на стрелеца и местонахождението му.

Според началника на ОВА в Лвов Максим Козицки, Лвовската област издирва стрелеца, убил бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий. Според него, всички съответни служби са ангажирани с търсенето на стрелеца.

Зеленски обяви от своя страна, че е изслушал доклада за стрелбата на министърът на вътрешните работи и главният прокурор.

„Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Андрий Парубий беше убит. Моите съболезнования на семейството и приятелите му“, отбелязва държавния глава в изявлението си.

Според него всички необходими сили и средства са ангажирани в разследването и издирването на убиеца.ИА „Фокус“





