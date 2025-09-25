Засякоха шофьор със 116 км/ч край Драгичево, ограничението – 50 км, 500 нарушения на скоростните режими за 24 часа

На 22 септември стартира първата 24-часова специализирана полицейска операция „скорост“ на територията на Пернишка област. При пълно натоварване на техническите средства за контрол на скоростните режими са засечени 487 превишавания на територията на целия региона. Общо 11 мобилни камери на ротационен принцип са контролирали автомобилния трафик. Всички районни управления и сектор „Пътна полиция“ разполагат с модерните средства, засичащи нарушения на скоростта в двете посоки на движение и в няколко ленти едновременно. Най-много нарушения са констатирани на Първокласен път I-1 в района на с. Драгичево – 57 броя. Там е засечено и най-голямото превишаване на максимално допустимата скорост от 50 км – 116 км/ч. Наказанието за подобен тип нарушение е глоба в размер на 800 лева и отнемане на свидетелството за правоуправление за срок от 3 месеца. Друг рекорд е поставен на пътя Перник – Брезник в района на отклонението за с Бабица – 107 км/ч при ограничение 50км. При този случай наказанието ще бъде глоба в размер 700 лева и лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца.

Подобни 24-часови спецоперации ще станат практика в работата на ОДМВР – Перник с една единствена цел – ограничаване на пътния травматизъм и подобряване на средата за пътна сигурност.





