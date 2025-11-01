Затварят за движение участъка при пътния надлез над Е-79 край Бело поле, възможни забавяния на автобус №1

На 1 ноември 2025 г., за времето от 16:00 до 17:30 часа, ще бъде въведено временно ограничение за движение на моторни превозни средства по ул. „Ильо Войвода“ в село Бело поле, в участъка при пътния надлез над главен път Е-79, свързващ село Рилци със село Бело поле.

Мярката се налага във връзка с провеждане на официалната церемония по откриване на ремонтиране на пътна отсечка по главен път Е-79.

На събитието ще присъства и премиерът Росен Желязков, съобщиха вчера от правителствената пресслужба.

Община Благоевград апелира към всички водачи да се съобразят с въведената временна организация на движението и да използват алтернативни маршрути в посочения период.

Линия №1 от градския транспорт, с маршрутно разписание от 16:00 до 17:00 часа от Базата до селата Рилци и Бело поле, ще се изпълнява по обходен маршрут и е възможно забавяне.