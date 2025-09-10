Затварят отсечка от главна улица „Георги Димитров“ и моста в Симитли, променят се и автобусните маршрути

На 11 септември 2025 г. (четвъртък), поради извършване на строително-монтажни дейности и полагане на нова асфалтова настилка, ще бъде затворена за движение през цялото денонощие отсечка от главната улица „Георги Димитров“ в гр. Симитли.

Затвореният участък обхваща: отсечката от площад „Македония“ (до Инвестбанк) – до надлеза при бензиностанция „Петрол“ (вход/изход на града). Ограничението важи в двете посоки на движение по цялата дължина на отсечката. Периодът на ограничението: от 07:30 часа на 11.09.2025 г. (четвъртък) – до 06:00 часа на 12.09.2025 г. (петък)

Автобусите по линия Благоевград – Симитли и селата ще преминават по Е-79.

За пътуващите от и към Симитли, спирката ще бъде при мотел „Найс“.

За пътуващите по линия Черниче, спирката ще бъде на разклона между селата Черниче и Крупник.

В същия период ще бъде затворено и движението по моста над река Струма, който свързва града с кв. „Ораново“.

Призоваваме всички участници в движението да спазват временната организация и указанията на място.

Вашето съдействие е от ключово значение за безопасността и успешното приключване на ремонтните дейности.





