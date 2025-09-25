Затворен жилищен комплекс при разклона за с. Дъбрава строят братовчеди от фамилия Шимбови

Затворен жилищен комплекс при разклона за с. Дъбрава планират да строят братовчедите и бизнес съдружници Димитър Шимбов и Стефан Шимбов. За 610 000 лв. общата им фирма „Витерджи“ ООД в началото на тази година е придобила имот от 6,103 дка с постановление на окръжния съдия Гюлфие Яхова. То е издадено по искане на синдика на „Струма имоти“ ООД Емил Делчев за възлагане в полза на „Витерджи“ на имущество, което е било собственост на фирма „Азат Арт“ ООД.

Имотът е с одобрен ПУП – план за застрояване за жилищно строителство и подземен паркинг от 2008 г. и с разрешение за строителство с височина до 10 м. Издаденото становище от РИОСВ през 2006 г., че не подлежи на задължителна оценка за въздействие на околната среда инвестиционното намерение за жилищно строителство, обаче е изгубило давност и се налага отново да се направят съгласувателни мероприятия, преди да се поиска от общината виза за проектиране.

Колко къщи смятат да построят в затворения комплекс братовчедите Шимбови все още не е ясно. Общата им фирма е регистрирана в средата на 2022 г. и се занимава със строителство на фотоволтаични централи в цяла Европа.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





