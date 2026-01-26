Затвориха за камиони прохода „Предела“

Обилен снеговалеж затруднява преминаването на превозни средства през прохода „Предела“. От Областното пътно управление – Благоевград заявиха, че на пътя има закъснели камиони, които са тръгнали на път неподготвени за зимните условия. По пътя има и паднали камъни.

Техника вече е на терен и помага за преместването на закъсалите превозни средства извън пътното платно.

През целия ден в област Благоевград вали обилен дъжд. В късния следобед, с падане на температурите, по високите части дъждът премина в сняг.

Шофьорите трябва да тръгват подготвени за зимни условия, тъй като се очаква времето да остане дъждовно и снежно и през нощта.БНТ