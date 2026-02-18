Затвориха няколко улици в Кюстендил заради опасност от падащи камъни

Няколко улици бяха затворени в Кюстендил поради опасност от падащи камъни. Община Кюстендил информира, че се въвежда временна организация на движението.

Ул. „Мусала“ е затворена в участъка от № 2 до сградата на Ловно-рибарско дружество „Елен“. Ул. „Хан Аспарух” става двупосочна до отпадане на необходимостта от ограничението. Ул. „Хисарлъка” ще бъде затворена в участъка от кръстовището с ул. „Гургулят” до кръстовището при бившия ресторант „Бохемия”.

Община Кюстендил призовава гражданите да използват алтернативни маршрути и да спазват поставената сигнализация с оглед тяхната безопасност.

ИВАН ИВАНОВ