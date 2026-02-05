Затвориха пътя за село Кремен заради свлачище

Пътят за село Кремен е временно затворен за движение заради свличане на скални маси. Инцидентът е станал в участъка от разклона на главен път II-19 до населеното място.

В момента на място се извършват дейности по почистване и обезопасяване на пътния участък. Отговорните институции уверяват, че движението ще бъде възстановено след приключване на работата и при гарантирана безопасност.

Както struma.bg писа, свлачище ограничи и движението по пътя София-Кулата тази сутрин, като това бе поредно срутване на земна маса в района за последните дни.