Затвориха ул. „Стримон” в Перник за 20 дни заради фестивала „Сурва“

Затварят ул. „Стримон“ в Перник за около 20 дни. Ограничението е от сряда, 7 януари, когато беше поставена временна организация на ул. „Г.С. Раковски“. На моста над река Струма на кръстовището на ул. „Стримон“ и ул. „Бродо“ има поставен знак с указание за движение само направо и наляво за идващите под моста на квартал „Иван Пашов“, а на пътното платно са поставени временни конуси, които спират навлизането на автомобили по улицата, отвеждаща най-пряко шофьорите до голям хипермаркет и центъра на Перник.

По улица „Стримон“ ще могат да се движат коли от центъра на града, но при вливането в основия булевард движещите се могат да направят само десен завой. Пътуващите от най-голямото кръгово в Перник, което още се доизгражда, също ще могат на завиват по „Стримон“.



Ограничението е наложено заради фестивала „Сурва“, който стартира от 16 до 25 януари, когато Перник ще посрещне XXXII международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“, който тази година отбелязва 60 години от първото си издание през 1966 г.

Заради огромния интерес и нарастващия брой участници и гости на града за първи път в историята дефилетата на маскарадните групи ще се проведат в два поредни уикенда – на 17-18 и 24-25 януари.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА