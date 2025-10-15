Затвор и глоба до 10 бона грозят пиян шофьор от пернишкото с. Кладница

Жител на пернишкото с. Кладница се изправя пред Темида за управление на автомобил след употреба на алкохол. 47-годишният мъж бил проверен на 13 юни в центъра на крайграничния град, шофирайки лек автомобил „Фиат“. Тестът му за алкохол с техническо средство отчел 1, 85 промила в издишания въздух. Мъжът отказал кръвна проба за химичен анализ, а автомобилът му бил иззет. Служителите на реда установили, че мъжът вече е осъждан за управление на автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 1, 2 промила. Привлечен е като обвиняем по чл. 343 „б“, ал. 2 от Наказателния кодекс и работата продължава съвместно с прокуратурата. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 2 до 10 хиляди лева.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА