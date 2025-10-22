Затлъстяването при децата – опасната болест на новото време

Затлъстяването е хранително разстройство сред децата и се разглежда като глобален проблем. Проучвания показват, че касае всички възрастови групи в детска възраст, двата пола и всички расови и етнически групи. Наред с това се констатира и тенденция за намаляване на долната възрастова граница при децата. Степента на затлъстяването при децата е ниска сред 2- до 5-годишните (10,0%) и най-висока сред 12- до 17-годишните (17,9%).

Според СЗО България е на едно от челните места – пето място в класацията за затлъстяването при децата сред страните в Европа. Данни от изследвания в България през последните години показват, че близо 30% от децата са с наднормено тегло и около 13% са със затлъстяване.

Особено тревожна е и прогнозата, че този проблем ще продължи да се задълбочава и към 2025 г. в България 230 000 деца в училищна възраст ще бъдат с наднормено тегло.

Как се оценява наднормено, идеално или поднормено е теглото на детето? Защо да следим индекса на телесна маса /ИТМ/ при децата?

С ИТМ се установяват потенциалните рискове за здравето от гледна точка на теглото. При изчисляването на ИТМ за възрастни се вземат предвид ръст и тегло. Чрез съпоставянето им се оценява нивото на телесните мазнини.

В детска възраст ИТМ има някои особености и се оценява по различен начин. В периода на израстване съществуват редица различия между половете. Освен теглото трябва да се вземат предвид възрастта, ръстът и полът на детето.

ИТМ не измерва подкожните и телесните мазнини, а отразява приблизителното състояние. Различните деца имат различни количества телесни мазнини в етапите си на развитие. От това следва, че трябва да са налични и други симптоми, за да установим проблем.

Има ли „симптоми“ на затлъстяването?

Началните симптоми са незабелижими и може да се приемат нееднозначно – например главоболие и умора. Постепенно се усложняват и са свързани със сърцебиене, задух, депресивност, апатия, нарушения на съня и обструктивна сънна апнея.

В по-тежки форми на затлъстяване се констатират ортопедични проблеми – болки, нарушена походка, изкривяване на долните крайници, гърбици.

Някои от симптомите може да са „скрити“ и се установяват при профилактични прегледи – нарушена чернодробна функция, стеатоза на черния дроб, холелитиаза, бъбречни заболявания.

Кои рискови фактори водят до затлъстяване?

Рисковите фактори са много, но основни и определящи са:

фамилна обремененост;

отклонения във въглехидратната обмяна;

отключващ стресов момент;

прием на някои лекарства;

вредни хранителни навици;

заседнал начин на живот;

икономически и социални фактори.

Какви са причините за затлъстяването при децата?

Основната причина за детското наднормено тегло и затлъстяване е енергийният дисбаланс между консумираните и изразходваните калории.

Няколко са причините за това, една от които е пазарът, предлагащ много „изкушения“, и това води до повишен прием на храни с високо съдържание на мазнини и захари, но с ниско съдържание на витамини, минерали и други здравословни микроелементи.

Друга значима причина е намаляването на физическата активност.

Проблемът на детското затлъстяване е свързан не само с поведението на децата, но и все по-често със социалното и икономическото развитие на обществото.

Примерът на родителите не е за пренебрегване, защото децата са склонни да повтарят модела на поведение в семейството.

Разстройства на ендокринните жлези водят ли до затлъстяване?

Затлъстяване се наблюдава при:

– намалена функция на щитовидната жлеза;

– хиперкортизолизъм, болест или синдром на Къшинг;

– дефицит на растежен хормон;

– псевдохипопаратиреоидизъм;

– хиперинсулинизъм при аденом на панкреаса;

– заемащите пространство в областта хипоталамус – хипофиза.

Кои заболявания са свързани със затлъстяването?

Затлъстяването от ранна възраст предразполага към редица много сериозни заболявания като:

Диабет тип 2 – метаболитно заболяване, при което е нарушено усвояването на глюкозата. Диабетът може да доведе до очни проблеми, увреждане на нервната система, дисфункция на бъбреците. Деца и възрастни с наднормено тегло е по-вероятно да развият диабет тип 2. Обикновено състоянието е обратимо чрез диета и промени в начина на живот.

– метаболитно заболяване, при което е нарушено усвояването на глюкозата. Диабетът може да доведе до очни проблеми, увреждане на нервната система, дисфункция на бъбреците. Деца и възрастни с наднормено тегло е по-вероятно да развият диабет тип 2. Обикновено състоянието е обратимо чрез диета и промени в начина на живот. Високи нива на холестерол – натрупването на холестерол и последващите атеросклеротични изменения на кръвоносните съдове са характерни при затлъстяване в детска възраст. Наблюдават се високи стойности на триглицеридите и свободните мастни киселини, както и ниски нива на „добър” HDL холестерол и повишени нива на „лош” LDL холестерол. Често това състояние се свързва с развитие на акантозис нигриканс – повишено отлагане на пигменти и удебеляване на кожата в областта на сгъвките.

– натрупването на холестерол и последващите атеросклеротични изменения на кръвоносните съдове са характерни при затлъстяване в детска възраст. Наблюдават се високи стойности на триглицеридите и свободните мастни киселини, както и ниски нива на „добър” HDL холестерол и повишени нива на „лош” LDL холестерол. Често това състояние се свързва с развитие на акантозис нигриканс – повишено отлагане на пигменти и удебеляване на кожата в областта на сгъвките. Високо артериално кръвно налягане и сърдечно-съдови заболявания – високият холестерол и високото кръвно налягане увеличават риска за развиване на сърдечна болест и при децата с наднормено тегло. Храните с високо ниво на трансмазнини и сол, могат да доведат до увеличаване на холестерола и кръвното налягане. Сърдечносъдовите проблеми в детска възраст водят до възможност за сърдечен удар в по-късна възраст.

– високият холестерол и високото кръвно налягане увеличават риска за развиване на сърдечна болест и при децата с наднормено тегло. Храните с високо ниво на трансмазнини и сол, могат да доведат до увеличаване на холестерола и кръвното налягане. Сърдечносъдовите проблеми в детска възраст водят до възможност за сърдечен удар в по-късна възраст. Астма – тя представлява хронично възпаление на белодробните пътища. Най-често срещания симптом, който се наблюдава едновременно с астмата, е затлъстяването. Установено е, че астмата се проявява по-тежко при пациентите със затлъстяване.

– тя представлява хронично възпаление на белодробните пътища. Най-често срещания симптом, който се наблюдава едновременно с астмата, е затлъстяването. Установено е, че астмата се проявява по-тежко при пациентите със затлъстяване. Болки в ставите – прекомерното тегло може да причини на детето ви ограничение в движенията, болки в ставите и чувство за схванатост. В много от случаите на болезнени стави, загубата на тегло елиминира проблема.

– прекомерното тегло може да причини на детето ви ограничение в движенията, болки в ставите и чувство за схванатост. В много от случаите на болезнени стави, загубата на тегло елиминира проблема. Проблеми със съня – деца със затлъстяване страдат от проблеми като прекомерно хъркане и сънна апнея. Наднормено тегло в областта на шията, може да блокира и дихателните пътища. Недостатъчният сън също може да бъде и причина за натрупване на наднормено тегло, тъй като той води до увеличен прием на храна.

– деца със затлъстяване страдат от проблеми като прекомерно хъркане и сънна апнея. Наднормено тегло в областта на шията, може да блокира и дихателните пътища. Недостатъчният сън също може да бъде и причина за натрупване на наднормено тегло, тъй като той води до увеличен прием на храна. Неалкохолна мастна чернодробна болест – мастен черен дроб е често усложнение на затлъстяването в детска възраст. Това увеличава риска от развитие на стеатохепатит, цироза и хепатоцелуларен карцином. Високите нива на инсулин също допринасят за развитие на мастен черен дроб.

Препоръчителен ли е преглед при детски ендокринолог за наднормено тегло и направа на лабораторни изследвания?

Първоначално наднорменото тегло при децата е свързано с повишен прием на храна, който надвишава нуждите на организма и най-често е в резултат от нездравословно хранене в семейството.

След обстоен преглед и изследвания при наднормено тегло се откриват метаболитни и хормонални нарушения като последица от увеличеното тегло. Ролята на детския ендокринолог е навреме да открие тези отклонения, които в някои случаи имат съвсем дискретна изява, и да предложи съответния план за лечение.

При вторично затлъстяване, което се дължи на ендокринно нарушение на жлезите с вътрешна секреция, се диагностицира основното заболяване и лечението му оказва положителен ефект при намаляване на теглото. Като най-чести причини за това са хормонален дисбаланс, свързан с функцията на щитовидната жлеза, надбъбречните жлези, яйчниците и др. При лечение на тези ендокринни заболявания, детският ендокринолог предписва съответната терапевтична схема на лечение за овладяване на основното заболяване и за редуциране на наднорменото тегло.

Има ли решение проблемът с наднорменото тегло на детето?

Като начало не се препоръчва на родителите да подлагат децата си на строги диети, за да не повлияе на растежа им и да навреди на здравето им. Един от най-добрите начини за борба срещу наднорменото тегло е да се подобри храненето и да се увеличи движението на всички в семейството.

Най-важно е децата да приемат качествени белтъчини в достатъчно количество, за да изградят здраво тяло. Така ще имат добър имунитет и ще растат и развиват правилно

За да получават нужната енергия са необходими въглехидрати, които да са от естествени източници. Всичко, което прелива от глюкозо-фруктозни сиропи и други изкуствени подсладители, преработени бързи захари, не е добър вариант.

Децата имат нужда от полезни мазнини – те служат за синтез на хормони, които са най-важни за детския растеж и развитие. Полезните мазнини, които трябва да са в менюто са – авокадо, мазни риби, маслини, зехтин, сурови ядки.

И не на последно място – движението е здраве! Движението помага на тялото да се бори със стреса и предпазва от затлъстяване. Движението помага за по-добра концентрация и памет.

Как да се избегне прехранването при децата с наднормено тегло и затлъстяване?

По-тежките деца консумират повече. В повечето случаи детското затлъстяване се предизвиква от преяждане още в началото на живота. Още със захранването детето трябва да получава само необходимото му количество храна спрямо възрастта, за да се избегне вредното разширение на коремчето и излишното приемане на калории. В по-късна възраст преяждането преминава в системно, и ако не се вземат мерки, води до затлъстяване.

Възпитаването на правилни хранителни навици трябва да започне от рано. Понякога е нормално вашето дете или тийнейджър да яде повече от обикновено. Това обикновено се случва точно преди скок в растежа. Тогава няма място за притеснение, но наблюдавайте за признаци на емоционално хранене. Емоционалното хранене е от скука или в отговор на емоции, вместо в отговор на глад. То може да доведе до преяждане. С течение на времето приемането на допълнителни калории довежда до напълняване.

Преяждането също може да накара детето ви да се чувства виновно или тъжно. Ако забележите признаци на емоционално хранене при детето си, говорете с него и при нужда се консултирайте със специалист.

Как да създадем правилни хранителни навици на детето си?

При децата под три години е необходима консултация с педиатър. Най-често причината се крие в ендокринни нарушения или в преяждане. Достатъчно е да се балансира диетата, за да проверите работата на ендокринната система.

За деца на различна възраст са разработени методи за отслабване и контрол на теглото. Важно е родителите да следват препоръките на специалистите, за да не се задълбочава проблемът.

В предучилищната и началната училищна възраст детето често яде извън дома и контролът на хранене не е пълноценен. В този случай е от значение цялото семейство да премине към здравословна диета и да контролира яденето на детето, особено когато затлъстяването е в напреднала фаза.

Когато въвеждаме ограничение на количеството храна, за да не чувства непреодолим глад, детето може да премине на ядене по три пъти на ден с две междинни закуски, в умерени количества на приеманата храна и акцент върху здравословните продукти. Препоръчва се консумирането на повече плодове и зеленчуци и ограничаване на пиенето на подсладени напитки. С този хранителен ритъм храната се усвоява по-лесно и резултатите бързо ще станат видими.

Няколко съвета за семействата, в които има деца с наднормено тегло:

На масата винаги да има много плодове и зеленчуци. Не на газираните и подсладените напитки, както и богатите на мазнини и захар закуски. Вместо тях – нискомаслено мляко и полезни закуски. Гответе, без да използвате много мазнина, като печете храната във фурната или на скара или я приготвяте на пара, вместо да я пържите. Сервирайте храната на по-малки порции. Не позволявайте на децата си да пропускат закуската. Това може да доведе до преяждане при следващото ядене. Хранете се на масата. Яденето пред телевизора или пред компютъра подтиква човека да яде повече и той не усеща кога се е заситил. Насърчавайте децата си да се движат, да карат колело, да играят на топка или да скачат на въже. Ограничете времето за гледане на телевизия, използването на компютъра или видеоигрите. Организирайте разходки и излети като семейство – посещение в зоологическата градина, плуване или разходка в парка, ходете пеша до детската градина или училище, ползвайте стълбището, вместо асансьора или ескалаторите. Играйте заедно футбол или друг спорт, тичайте, карайте кънки и колела в парка. Освен че ще се грижите за правилното физическо развитие и здраве на детето, това е време, което акумулира позитивност и настроение и сплотява семейството.

Кои са идеалните спортове за пълничките деца?

Изборът на физически дейности трябва да е предпочитание на самото дете. Не трябва да се страхувате да насърчите детето да опита различни спортове и физически занимания. Опитайте всичко, докато се намери идеалният вариант за детето.

Що се отнася до видовете упражнения се препоръчва плуване по време на периода на отслабване. В допълнение, ролери, велосипеди или ски са страхотни възможности. Часовете по йога също могат да помогнат на детето да развие гъвкавост и да се отърве от наднорменото тегло.

Кои са храните, които трябва да се избягват?

Ако детето ви е с наднормено тегло или затлъстяване не трябва да консумира храни, съдържащи много наситени мазнини и холестерол. Ограничаването на въглехидратите и сладки храни също може да помогне на детето да отслабне.

Избягвайте да готвите храна, която съдържа мазни меса, пълномасленото мляко и млечни продукти и високо-калорични храни.

Премахнете сладките газирани напитки, бонбони и нездравословни лакомства, както и картофен чипс, пържени картофи и други солени храни и закуски, ястията от ресторанти за бързо хранене.

Кои храни трябва да добавите в менюто?

Осигурете на детето си храна и закуски през целия ден, които съдържат:

– до 6 порции пълнозърнести храни;

– до 3 порции зеленчуци;

– до 2 порции плодове;

– до 3 порции с ниско съдържание на мазнини млечни продукти;

– до 2 пъти дневно постно месо и боб.

Ниското съдържание на мазнини, пълнозърнестият хляб и зърнените храни, постното месо и месото без кожата на птиците са здравословен избор. Осигурете минимум два пъти седмичко консумацията на риба.

Заменете сладките напитки с обилно количество вода през целия ден.

Ето няколко примерни менюта, с които да регулирате теглото на детето си по здравословен и ефективен начин:

Закуска:

– Омлет с моркови, пълнозърнест хляб + чай или фреш;

– Каша с елда и нискомаслено мляко;

– Овесени ядки + мляко + чай

Междинно хранене:

– Сандвич със сирене + компот от плодове;

– Сандвич с цвекло + фреш от ябълка и портокал;

– домати, сирене, печена ябълка

Обяд:

– Пилешка супа, пълнозърнест хляб или крутони;

– Супа с месо, варени картофи, задушени зеленчуци + пълнозърнест хляб;

– Гръцка салата, ябълка + сок от моркови.

Вечеря:

– зеленчуци (задушени) с варени картофи + ябълка за десерт;

– салата от зеленчуци (можете да добавите зехтин/сусамово олио + оцет/лимонов сок за овкусяване) + плодово кисело мляко, направено у дома;

– Задушени тиквички, варени картофи + чай