Заточен от Д. Керкез в ЦСКА II косовар мъти водата на „Вихрен“ в „Драгалевци“

Челникът „Вихрен“ излиза срещу дубъла на ЦСКА в стремежа си утре да затвърди доброто представяне сред професионалистите. Еделвайсите дори 72 часа бяха водач в класирането на Втора лига, преди амбициозният проект „Фратрия“ да превземе върха. Старшията на санданчани Борислав Кьосев-Боце продължава с призивите подопечните му да не се примиряват с постигнатото и да търсят надграждане. Съперникът на стадиона на ДИТ в столичния квартал „Драгалевци“ изглежда удобен за това, предвид факта че младите армейци все още са капо през сезона и са последни в класирането. Всъщност стартът на хората на Владимир Манчев повтаря миналогодишния, когато ЦСКА II навъртя 3 поредни загуби, преди постепенно да излезе от шока и да започне да трупа точки. За мача с бяло-зелените несбъдната звезда на първия отбор Зюмюр Бютучи подсилва втората формация, след като на Душан Керкез му писна от дисиплинарните изцепки на косоваря и го заточи по-долу. Доколко своенравният флангови щурмовак, който е сред най-скъпите трансфери в разхвърляната селекция на червените, ще бъде мотивиран за върхова изява при така стеклите се обстоятелства е друг въпрос, но със сигурност Боце ще вземе превантивни мерки. Той се връща на скамейката, след като едномачовото му наказание, заедно с това на бразилеца Юри де Соуза, изтече. Румен Сандев също се завръща в състава, за разлика от нападателя Кристиян Величков, който остава в лазарета. В групата за сефте през сезона попадна капитанът Методи Костов-Джек след дълго лекувана контузия. Там е и конкурентът му за водач на санданската атака, французинът с алжирски корени Уасем Ауахрия, който дебютира при победата над „Спартак“ (Плевен) преди седмица. Същевременно от ръководството на „Вихрен“ обявиха началото на продажбата на абонаментните карти за сезон 2025/26 г. Цената на стандартната карта е 100 лева, картата за пенсионери струва 50 лв., а VIP картата – 300 лв. Пластиките осигуряват на притежателите си достъп до трибуните за домакинските мачове на „Вихрен“ във всички турнири.

Преследваният от доскорошния капитан на „Бела“ и настоящ смърф М. Русков З. Бютучи може да излезе срещу еделвайсите Дали Б. Кьосев ще заложи на опита на М. Костов , или на изненадата с включването на У. Ауахрия на върха на атаката, ще се види днес

Опитният Р. Сандев се връща в центъра на ариергарда за мача в „Драгалевци“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





