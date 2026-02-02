Затруднено движение по АМ „Струма“ край Перник до 10 февруари

От днес до 10 февруари ще бъде затруднено движението в участък от магистрала „Струма“ в област Перник, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Дейностите ще започнат в 16:00 ч. и ще продължат до 16:00 ч. на 10 февруари. Ще се обрушват откоси в участъка между 16-и и 19-и километър на магистралата в област Перник.

Обрушването ще се извършва в платното в посока София, като движението на автомобилите ще бъде ограничено във външната активна лента, а преминаването ще бъде пренасочено във вътрешната и изпреварващата лента.

От АПИ призовават участниците в движението да шофират внимателно и да спазват правилата за пътна безопасност, както и да се съобразят с временната организация на движението в участъка, където ще се извършва почистването на скалите.

През декември миналата година бяха извършвани дейности в района на пътен възел „Долна Диканя“ в двете платна за движение, за подобряване на отводняването на участъка.