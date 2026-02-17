ЗАТЪНАЛИ В ЛОКВИТЕ! Отпратен от петричани преди 2 зими си отмъсти с важен гол на „Царя“

Старши треньорът на „Локомотив“ (Горна Оряховица) Кириакос Георгиу изрази задоволство от представянето на подопечните му в неговия дебют начело на тима, като паралелно у гръка личеше и съжаление за пропуснатата победа.
„Поздравявам моите футболисти за себераздаването и отношението им към мача и игровия план. В голяма част от двубоя показахме повече качества и характер от противника. Допуснахме грешки в края. Те ни костваха победата и ни лишиха от възможността да зарадваме нашите верни фенове, които пропътуваха цялото това разстояние, за да бъдат близо до нас и да усещаме горещата им подкрепа в хода на целия сблъсък. Преди мача имаше настроения за отлагане от страна на домакините, но спрелият навреме дъжд ни помогна да наложим нашето желание, и в крайна сметка продукцията, която изнесохме, бе резултат на борбата ни. Председателят на нашия клуб Владимир Русев и спортно-техническият щаб направихме и невъзможното мач да има, за да не се окаже, че нашите привърженици са пътували напразно. Визитата в Петрич вече е в историята, взимаме си поуките и продължаваме да работим по плана и стандартите ни“, заяви след края на срещата на стадион „Цар Самуил“ предводителят на железничарите К. Георгиу.
Гръцкият специалист изрази съжаление, че гостите не са успели да картотекират за гостуването в Югозапада най-новото си попълнение – 190-сантиметровия централен нападател Кевин Д’Алмейда. Според Георгиу, ако това се бе случило навреме, отборът му е щял да изглежда още по-офанзивно на „Царя“. И без 21-годишния тогоанец с италиански паспорт базираните по крилата чужденци на гостите, в лицето на нидерландеца Роймар и французина Симонс, създадоха достатъчно грижи на петричката защита и със скоростта си бяха в основата на повечето заплахи пред домакинската врата. Изключително важният трети гол за железничарите, който стопира домакинските опити за нов прелом в началото на втората част, вкара Панайот Пасков, който бе на проби при комитите преди 2 зими, но не бе одобрен от тогавашното ръководство и спортно-техническия щаб, начело с наставника Светлан Кондев.
СТАНЧО СТАНЧЕВ