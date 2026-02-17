ЗАТЪНАЛИ В ЛОКВИТЕ! Отпратен от петричани преди 2 зими си отмъсти с важен гол на „Царя“

Старши треньорът на „Локомотив“ (Горна Оряховица) Кириакос Георгиу изрази задоволство от представянето на подопечните му в неговия дебют начело на тима, като паралелно у гръка личеше и съжаление за пропуснатата победа.

„Поздравявам моите футболисти за себераздаването и отношението им към мача и игровия план. В голяма част от двубоя показахме повече качества и характер от противника. Допуснахме грешки в края. Те ни костваха победата и ни лишиха от възможността да зарадваме нашите верни фенове, които пропътуваха цялото това разстояние, за да бъдат близо до нас и да усещаме горещата им подкрепа в хода на целия сблъсък. Преди мача имаше настроения за отлагане от страна на домакините, но спрелият навреме дъжд ни помогна да наложим нашето желание, и в крайна сметка продукцията, която изнесохме, бе резултат на борбата ни. Председателят на нашия клуб Владимир Русев и спортно-техническият щаб направихме и невъзможното мач да има, за да не се окаже, че нашите привърженици са пътували напразно. Визитата в Петрич вече е в историята, взимаме си поуките и продължаваме да работим по плана и стандартите ни“, заяви след края на срещата на стадион „Цар Самуил“ предводителят на железничарите К. Георгиу.

Култовия наставник на „Локомотив“ (ГО) К. Георгиу тръгна с равенство навън Неодобреният от „Бела“ П. Пасков си отмъсти с красив гол на „Царя“ Червено-черните се радваха на сериозна подкрепа от сектора за гости През такива импровизирани мостчета трябваше да преминават играчите, за да се доберат до накиснатия терен

Гръцкият специалист изрази съжаление, че гостите не са успели да картотекират за гостуването в Югозапада най-новото си попълнение – 190-сантиметровия централен нападател Кевин Д’Алмейда. Според Георгиу, ако това се бе случило навреме, отборът му е щял да изглежда още по-офанзивно на „Царя“. И без 21-годишния тогоанец с италиански паспорт базираните по крилата чужденци на гостите, в лицето на нидерландеца Роймар и французина Симонс, създадоха достатъчно грижи на петричката защита и със скоростта си бяха в основата на повечето заплахи пред домакинската врата. Изключително важният трети гол за железничарите, който стопира домакинските опити за нов прелом в началото на втората част, вкара Панайот Пасков, който бе на проби при комитите преди 2 зими, но не бе одобрен от тогавашното ръководство и спортно-техническия щаб, начело с наставника Светлан Кондев.

СТАНЧО СТАНЧЕВ