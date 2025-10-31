Затягат контрола по пътищата в Кюстендилско преди началото на зимата

По време на брифинг старши инспектор Георги Велинов от „Пътна полиция“ към ОДМВР – Кюстендил даде началото на традиционната акция „Зима“, която ще продължи през целия месец ноември. Тя включва три етапа, относими към различни участници в движението.

Първата част на акцията под надслов „С безопасно пътно превозно средство през зимата“ ще се проведе от 1 до 10 ноември. Тя е насочена към водачите на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга. Проверки ще се извършват с акцент върху регистрацията, изправността на светлините, светлоотразителната сигнализация и оборудването, както и спазването на ограниченията за движение по републиканската пътна мрежа.

Втората част „Пресичаме правилно“ ще се проведе от 10 до 20 ноември и ще акцентира върху поведението на пешеходците, пътниците и водачите при осигуряване предимство на пешеходците. Особено внимание ще бъде отделено на неправилното пресичане в тъмната част на денонощието, на използването на мобилни устройства и на спазването на светофарните сигнали.

Третата част „Безопасно шофиране през зимата“ ще се проведе в периода от 21 до 30 ноември. Тя ще акцентира върху техническата изправност на моторните превозни средства, осветителните системи и поведението на водачите и пешеходците при зимни условия.

„Движете се със скорост, съобразена с пътните условия. Използвайте зимни гуми в периода от ноември до март. Задължително носете в автомобила аптечка, предупредителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. Заредете автомобила с антифриз и незамръзваща течност за чистачките, проверете светлините и сигнализацията“, подчерта ст. инспектор Георги Велинов. Към пешеходците препоръката бе да добавят светлоотразителни елементи към облеклото си и да пресичат само на обозначените за това места.