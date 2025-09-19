Обвиненията от страна на европейските държави, че руски дронове са нарушили въздушното им пространство, са неоснователни. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„Във връзка с неотдавнашните изявления на няколко европейски столици относно предполагаемото нарушаване на полското въздушно пространство от руски дронове на 10 септември, бих искала да направя следното изявление. Ситуацията се повтаря отново и отново, сякаш от копие. Обстоятелствата около инцидента все още са неясни, не е проведено необходимото разследване, не са събрани убедителни доказателства и въпреки това виновникът вече е установен. А това, разбира се, е Русия„, коментира тя.

„И този път обвиненията, отправени срещу Русия, са опит за провокация и умишлена ескалация. Не са посочени конкретни обстоятелства за злонамереното намерение, приписвано на страната ни“, обясни Захарова



Според нея категоричният отказ от страна на Полша да приеме предложените от руското Министерство на отбраната консултации говорят за „пълната липса на интерес от Запада към установяване на истинската картина на инцидента“.

„Това очевидно е пореден елемент от мащабна информационна кампания, насочена към демонизиране на Русия и мобилизиране на допълнителна подкрепа за киевския режим, както и опит за подкопаване на политическото уреждане на конфликта около Украйна“, каза дипломатът.



Захарова коментира и „коалицията от дронове“, подкрепяща Украйна. Тя каза, че държавите, участващи в нея, трябва да се изправят пред неоспоримите факти за ежедневните престъпления на украинските въоръжени сили, които „умишлено нанасят удари по цивилни цели и цивилно население в руски региони с дронове“.





