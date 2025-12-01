Зашеметяваща колекция от над 110 усмихнати фигурки на Дядо Коледа и десетки елфи, гномове, снежковци и еленчета посреща клиентите на благоевградска счетоводна къща

Впечатляваща колекция от над 110 фигурки на Дядо Коледа и още десетки елфи, джуджета, гномове, снежковци, еленчета и други приказни герои посреща клиентите в офиса на благоевградска счетоводна къща. Сбирката се обогатява ежегодно и поразява всеки, който я види за пръв път.

Болшинството фигурки на Дядо Коледа са в един размер, с около 60 см височина, но има и няколко по-високи изключения, наредени по цвят на премените им на няколко нива на пода, на масата, на бюрата, край стените и прозорците.

Славея Чимева едва се вижда на бюрото си от стотиците коледни фигурки



„Мястото на най-новите винаги е едно и също – пред прозореца, където първо пада погледът при отваряне на вратата“, обяснява служителката в офиса Славея Чимева. Тази година на първа линия на специалното място са най-новите 10-ина фигурки.

„Началото на колекцията се постави през 2010 г. Тогава започнах работа в счетоводната къща затова го помня“, обясни дамата.

„Започнахме случайно. Видяхме първите в магазин в Македония, много ни харесаха и ги купихме“, разказа собственикът на счетоводната къща Борислав Алексиев. Следващите години, провокиран от коледния дух, започнал да добавя още и още Дядо Коледовци за празничното настроение на служители и клиенти и за 15 г. колекцията набъбнала сериозно, като вече едва се побира в работното помещение. Дори се наложило тази година да спестят светещ елен от украсата, за да има място за куклите с лика на Добрия старец. На въпрос дали догодина ще се наложи и елхата да отпадне от празничната атмосфера, той с усмивка отбеляза, ча фирмата разполага с помещение в съседство, където може да се разпростре колекцията при нужда.

Първото „семейство“ Баба и Дядо Коледа, сложили началото на колекцията Мястото на елфи, еленчета, джуджета и др. е на елхата



„Клиентите ни се радват, независимо на колко години са“, доволен е от резултата Б. Алексиев, а идея за изложба на обществено място коментира като напълно възможна.

Реденето на куклите започва след 15 ноември, когато е приключил зорът им по подаване на справките декларации по ДДС. Всяка фигурка се вади от опаковката, в която цяла година се съхранява в помещение в дома на собственика, за да заеме новото си място в канцеларията, като шефът и служителите си имат любими кукли и те са до бюрата им. Някои са музикални, има и 3-4 куклени „семейства“, които задържително са по двойки.

Славея Чимева показва най-новото попълнение на сбирката, подредени до прозореца



Собственикът на къщата разказа, че предколедният шопинг на Дядо Коледовци в съседната РС Македония се е превърнал в традиция, а в специализирания магазин в гр. Кочани отдавна им правят отстъпки както за количество, така и за това, че са редовни клиенти. За да няма дублиране, на тръгване снимат купените предната година и на място сравняват новите да са с различно лице и дрехи. Ако все пак се случи да се повтори кукла от колекцията, с радост я подаряват на приятели или близки.

„Парите и без това се обезценяват, най-ценно е да зарадваме някого“, коментира Борислав Алексиев.

