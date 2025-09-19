Защитникът на „Беласица“ М. Русков вдигна двойно цената си на борсата след едва 8 мача за смърфовете

Продаденият това лято на „Локомотив“ /Пд/ защитник на „Беласица“ Мартин Русков веднага се утвърди като незаобиколима фигура в отбраната на смърфовете и беше титуляр във всичките осем мача от Първа лига, в които железничарите не паднаха нито веднъж, допуснаха едва пет гола и делят третото място във временното класиране с 16 точки, на една от хегемона „Лудогорец“ и на три зад лидера „Левски“. Бранителят от Мосомище вече успя да открие и головата си сметка за черно-белите, забивайки победното попадение на „Коритото“ за успеха с 2:1 срещу варненските соколи, а актуалната му пазарна цена набързо се удвои до четвърт милион евро. 24-годишният футболист, който е юноша на „Лудогорец”, изигра за комитите близо 100 мача и вкара 4 попадения във втория ешелон.

„Когато разбрах, че има сериозен интерес към мен от „Локомотив“, бях много радостен. След толкова мачове в „Б“ група се надявах, но не очаквах оферта от толкова голям клуб. Сбъдна се мечтата ми да играя в елита, но аз затова съм работил толкова години. Трябва да кажа, че футболът във Втора лига малко се подценява. Там обаче има немалко момчета с добри качества, които, ако получат шанс, със сигурност могат да докажат, че заслужават да играят на най-високо ниво. Ето, при мен се получи“, коментира М. Русков, който преди време отказа да бъде тестван в „Славия“ с мотива, че идва от отбор от челото на класирането във втория ешелон и не е играч за проби.

М. Русков от старта в академия „Лудогорец“ през утвърждаването в Петрич до сбъднатата мечта на „Лаута“

„Не познавах лично никого в съблекалнята на „Локомотив“, но ме приеха много добре и успях да се адаптирам доста бързо. Много ми помогнаха и новите ми съотборници, най-вече Митко Илиев, Ефе Али, Иво Иванов, Пепи Андреев… Лукас /б.а. бразилското попълнение Лукас Риян, привлечен малко след Русков/ е много добър футболист и е доста интелигентно момче. Той дойде по-късно, но си паснахме отлично. Преди дебютния му мач срещу ЦСКА го дръпнах и му обясних някои думи на български, с които да си помагаме на терена. Той много бързо възприе всичко и се разбираме чудесно. Нямаме поставени конкретни цели, но със сигурност гоним максимално предно класиране. Усещаме, че сме в добра форма, и във всеки мач излизаме за победа. Тук сме се събрали доста амбициозни момчета и ние сами си поставяме високите цели. Искаме винаги да бием. Играл съм за юношите на България до 16 и до 18 г. Чувството да носиш националния екип е уникално. Чувстваш се горд, но в същото време е и много отговорно. Знаеш, че нямаш право на грешна стъпка. Стараеш се да играеш максимално добре, защото представяш страната си. Естествено голямата ми мечта е един ден да играя в мъжкия национален отбор. Затова тренирам и се трудя здраво всеки ден. Надявам се да получа този шанс. Знам, че трябва във всеки мач да се раздавам максимално, за да покажа, че заслужавам да стигна и до националната селекция. Поласкан съм, че има интерес от чужбина за мен, но в момента съм изцяло концентриран върху „Локомотив“ и върху това да помогна на отбора да постига победи с добри игри и сухи мрежи. Нормално е следващата крачка да е зад граница, но за всичко си има време“, заключи новият лидер в защитата на „Лаута“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





