Защо болките в ставите се влошават през зимата?

Студът влияе върху подвижността на ставите, кръвообращението и мускулите, което може да допринесе за усещане за скованост и дискомфорт. Студените месеци често носят неприятна болка в ставите, особено за хора, които вече имат увредени или износени стави.

КОИ СТАВИ СТРАДАТ НАЙ-МНОГО И ЗАЩО?

Всички стави могат да бъдат засегнати от зимна болка, но тези, които са по-далеч от центъра на тялото, като ръцете и краката, са особено податливи. Хората със съществуващи увреждания или дългосрочно износване на ставите в тези области често изпитват по-силна болка.

Една от основните причини е намалената физическа активност. През зимата хората ходят и спортуват по-малко на открито, а понякога избягват и фитнес залата заради студа. Намаленото движение води до по-малко „смазване“ на ставите и отслабване на мускулите, което увеличава дискомфорта.

Ставите са обградени от синовиална мембрана, която произвежда синовиална течност – естественият „лубрикант“ на ставата. Когато тялото се движи по-малко и температурата е ниска, тази течност става по-гъста и по-неефективна, което допълнително увеличава усещането за скованост.

Спадът на барометричното налягане през зимата може да окаже повишен натиск върху мускулите и сухожилията на ставите, което допълнително допринася за болката. Освен това студеното време намалява притока на кръв към крайниците, за да се защитят жизненоважни органи, което води до по-лоша циркулация и повече болка.

КОЯ СТАВА Е НАЙ-ЧУВСТВИТЕЛНА И КАК ДА ОБЛЕКЧИМ БОЛКАТА?

Въпреки че болките в ставите могат да засегнат хора от всички възрасти, те стават по-изразени с възрастта. Естественото износване на ставите, продължителният физически труд или спортните дейности с високо натоварване допълнително увеличават риска.

Хората с наднормено тегло, както и тези с диабет, високо кръвно налягане или сърдечни заболявания, също са по-склонни към тези заболявания.

Болкоуспокояващите могат да помогнат, но те обикновено осигуряват само временно облекчение. Много по-важно е да се вземат превантивни мерки: носенето на по-топли, пластове дрехи помага за поддържане на телесната температура и намаляване на болката. Нагревателните подложки или бутилките с топла вода подобряват кръвообращението и подвижността на ставите.

Редовното движение и упражнения стимулират секрецията на синовиална течност, намаляват сковаността и укрепват мускулите, които защитават ставите. Поддържането на умерена физическа активност забавя износването на ставите и намалява риска от нараняване.

Преди да започнете нови упражнения, се препоръчва да се консултирате с лекар, особено при съществуващи здравословни проблеми.

Хидратацията също е много важна, тъй като достатъчният прием на течности допринася за поддържане на подвижността на ставите. Ако болката се появи внезапно, засили се или ако ставата се зачерви, подуе или затопли, трябва да се потърси медицинска помощ. Същото важи и в случай на допълнителни симптоми като треска или гадене. Дългосрочно решение може да бъде програма за силови тренировки, която укрепва мускулите и защитава ставите. Такива програми трябва да се провеждат под професионално наблюдение и да се избират дейности, които човекът харесва, така че упражненията да се превърнат в траен навик. Източник: Actualno.com